2019-01-17T10:56:14+03:00
Происшествия

Продавец из Тюмени с горя ограбила свой магазин

Женщина утащила из кассы более 45 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Продавец из Тюмени ограбила свой магазинПродавец из Тюмени ограбила свой магазинФото: Ольга Крыльцова
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Продавец из Тюмени ограбила магазин, в котором работала. Женщина в рабочее время взяла из кассы более 45 тысяч рублей и уехала в неизвестном направлении.

Руководство торгового предприятия сразу сообщило в полицию. На место выехали стражи порядка. Они выяснили все обстоятельства и задержать злоумышленницу. Все похищенные деньги возвращены.

43-летняя тюменка пояснила, что оказалась в трудной финансовой ситуации после смерти мужа. Отчаявшись, женщине не оставалось ничего, кроме как пойти на преступление.

На тюменку заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Напомним, что на прошлой неделе один из магазинов пытался ограбить покупатель. Он ударил пакетом с прдуктами продавца по голове и выбежал из торгового зала. Поймать его помогли прохожие.

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