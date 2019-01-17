Продавец из Тюмени с горя ограбила свой магазин

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-17T10:56:14+03:00

Женщина утащила из кассы более 45 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Продавец из Тюмени ограбила магазин, в котором работала. Женщина в рабочее время взяла из кассы более 45 тысяч рублей и уехала в неизвестном направлении.

Руководство торгового предприятия сразу сообщило в полицию. На место выехали стражи порядка. Они выяснили все обстоятельства и задержать злоумышленницу. Все похищенные деньги возвращены.

43-летняя тюменка пояснила, что оказалась в трудной финансовой ситуации после смерти мужа. Отчаявшись, женщине не оставалось ничего, кроме как пойти на преступление.

На тюменку заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Напомним, что на прошлой неделе один из магазинов пытался ограбить покупатель. Он ударил пакетом с прдуктами продавца по голове и выбежал из торгового зала. Поймать его помогли прохожие.