«Ключ к жизни» помог уже почти тысяче больных детей Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-17T10:04:49+03:00

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Почти тысяча детей Тюменской области, имеющих проблемы со здоровьем, получили высокотехнологичное лечение благодаря финансовой поддержке благотворительного проекта «Ключ к жизни». Фонд существует семь с половиной лет и объединяет усилия бюджета, бизнеса и неравнодушных граждан, чтобы более оперативно помогать малолетним и юным пациентам.

Так, в декабре 2018 года трехлетней девочке удалось провести сложную операцию, сообщили в Тюменском региональном медицинском обществе. Специально для нее проект «Ключ к жизни» закупил дорогостоящие импланты. У ребенка синдром Жёна, дети с такой патологией встречаются очень редко – один случай на 130 тысяч человек. Операция прошла успешно, провели ее хирурги торакального отделения Областной клинической больницы №1 совместно с экспертом из Санкт-Петербурга Игорем Комолкиным. Девочке установили два имплантата и обеспечили необходимый простор для роста легких. В настоящее время она находится дома.

Также с декабря 2018 года стартовал новый реабилитационный сезон программы «Лыжи мечты» для детей с ограничениями здоровья. «Ключ к жизни» поддерживает программу уже третий сезон. Этой зимой, как и прошлой, за счет проекта реабилитацию смогут получить 26 детей.

«Ключ к жизни» оказывает и паллиативную помощь, когда болезнь невозможно вылечить, либо она длится годами. Проект помогает научиться жить с недугом. Например, в 2018 году закуплены аппараты для проведения искусственной вентиляции легких в домашних условиях и аспираторы.

Дети, перенесшие онкологическое заболевание, впервые смогли принять участие во Всемирных играх победителей фонда «Подари жизнь». Ребята завоевали золотые и серебряные медали. В 2019 году команда Тюменской области также примет участие в Играх победителей.

Поддержать юных тюменцев, нуждающихся в лечении и реабилитации, можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом «КЛЮЧ» и через пробел указать цифрами сумму пожертвования, без указания суммы с телефона спишется 100 рублей. Также есть возможность сделать пожертвование в международном аэропорту Рощино. В 2018 году Западно-Сибирский банк Сбербанка установил специальный терминал для перевода благотворительных пожертвований.