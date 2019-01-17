2019-01-17T09:13:30+03:00
Общество

Район у реки Тура возле улицы Мельникайте в Тюмени остается без воды

На поврежденном строителями водоводе выявлен еще один порыв
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пять многоквартирных домов и частный сектор вдоль реки Тура в районе улицы Мельникайте в Тюмени остаются без воды вторые сутки. В 7 часов утра к ним был организован подвоз воды автотранспортом.

На магистральном водоводе, поврежденном 15 января, строителями, выявлен ещё один порыв. Напомним, что сейчас прокуратура проводит проверку и выясняет причины нарушения земляных работ, которые привели к крупной аварии.

- Второе повреждение удалось выявить только после устранения первого и заполнения осушенного участка, - сообщили в пресс-службе ООО "Тюмень Водоканал". - Пришлось повторно закрыть водовод. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Сейчас поврежденный водовод обследуют с помощью телеинспекционного комплекса, это позволит более точно определить место повреждения и его характер.

Несмотря на осушение магистрального водовода, коммунальщикам удаётся выдерживать режим подачи воды в город, за счёт переключений на другие ветки и увеличения подачи по оставшимся в работе водоводам. Незначительные перебои могут отмечаться лишь в периоды пикового водопотребления.

- На данный момент, жалоб на пониженные параметры давления воды, связанные с проведением этих работ, нет, - подчеркнули в Тюмень Водоканале. - Возобновить водоснабжение в дома планируется уже сегодня до 22.00.

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