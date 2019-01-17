2019-01-17T08:04:08+03:00
Происшествия

За прописку почти 100 мигрантов тюменку ждет тюрьма

Женщина в третий раз нарушила миграционное законодательство
Маргарита КАЛИНКИНА
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20-летнюю тюменку ждет реальное лишение свободы за фиктивную регистрацию иностранцев. Горожанка в третий раз нарушила миграционное законодательство.

Ее уже дважды судили за подобные преступления, но тюменка так и не исправилась. Полицейские установили, что безработная девушка зарегистрировала в своей квартире 99 уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. При этом она знала, что проживать они там не будут.

В качестве вознаграждения хозяйка жилья получала от 300 до 1000 рублей за каждого прописанного иностранца. Деньги они тратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет, сообщили в пресс-службе полиции Тюмени.

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