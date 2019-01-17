Прокуратура Тюмени проверяет обстоятельства аварии водопровода на улице Мельникайте

СЕГОДНЯ 07:41 2019-01-17T07:41:58+03:00

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Прокуратура Тюмени начала проверку обстоятельств повреждения магистрального водопровода на улице Мельникайте. В результате аварии большое количество домов осталось без водоснабжения.

Повреждение произошло 15 января при земляных работах строительной организацией. В результате ООО «Тюмень Водоканал» было вынуждено экстренно начать ремонт трубопровода.

Специалисты прокуратуры устанавливают соблюдение организацией законодательства о ведении земляных работ. По ее окончании будут приняты необходимые меры реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.