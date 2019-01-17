2019-01-17T07:41:58+03:00
Общество

Прокуратура Тюмени проверяет обстоятельства аварии водопровода на улице Мельникайте

Предстоит выяснить, кто виноват
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Тюмени начала проверку обстоятельств повреждения магистрального водопровода на улице Мельникайте. В результате аварии большое количество домов осталось без водоснабжения.

Повреждение произошло 15 января при земляных работах строительной организацией. В результате ООО «Тюмень Водоканал» было вынуждено экстренно начать ремонт трубопровода.

Специалисты прокуратуры устанавливают соблюдение организацией законодательства о ведении земляных работ. По ее окончании будут приняты необходимые меры реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги благотворительной деятельности в 2018 году
«Ключ к жизни» помог уже почти тысяче больных детей Тюменской области
Район у реки Тура возле улицы Мельникайте в Тюмени остается без воды
Новая напасть: тюменцам угрожает муха-горбатка
За прописку почти 100 мигрантов тюменку ждет тюрьма
Ведущий телеканала РЕН ТВ Олег Шишкин представит в Тюмени свою книгу о Распутине
В Тюмени бесплатно покажут фильм о "вездесущем" фотографе
В Тюменской области пропал 47-летний Виктор Москвин
Погода 17 января в Тюмени: солнечно и очень ветрено
Житель Тюмени погасил долг почти в миллион рублей, боясь не выехать за границу
Тюменцы смогут записаться на экскурсии в музеи онлайн
Тюменская прокуратура взяла на контроль выплату зарплат рабочим стройфирмы
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 20%
Две жительницы Тюменской области потеряли сбережения, стремясь приумножить их
В Тюмени заканчивается обустройство Крещенских купален
Елена Вяльбе: Тюмень зарекомендовала себя как площадка подготовки российских спортсменов
Свыше 70 спортсменов выступят на чемпионате по ушу в Тюмени
В Тюмени будут судить автоледи за ДТП, в котором пострадала кондуктор автобуса
Тюменскую область за 2018 год посетили свыше 2,4 млн туристов
Дома старой заречной части Тюмени осталась без воды из-за строительных работ
В Тюменской области зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ
Главный финансист Тюменской области покинула пост
Тюменцы примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»