СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-17T08:09:39+03:00

Ведущий телеканала РЕН ТВ Олег Шишкин представит в Тюмени свою книгу о Распутине. Фото Тюменского музейно-просветительского объединения

Изменить размер текста: A A

Ведущий телеканала РЕН ТВ, писатель и историк Олег Шишкин представит в Тюмени свою новую книгу «Последняя тайна Распутина». Встреча состоится в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 22 января.

По словам самого Олега Шишкина, эта книга является плодом его 20-летнего кропотливого труда и поисков. Автору удалось отыскать в Государственном архиве России «Дело об убийстве Распутина». Считалось, что оно сгорело 27 февраля 1917 года в начале Февральской революции. Подробности, сообщаемые в этом деле, ошеломляют – на его страницах впервые приводится подлинное заключение о смерти Григория Распутина и раскрывается логика действий следователей царского Министерства юстиции, разыскивавших таинственный «крытый автомобиль».

...«В этой машине к Дворцу Юсупова, где находилась жертва, ночью приехал убийца и, едва зайдя через потайную дверь, произвел выстрел… Но Распутин не упал, а выбежал во двор, где этот неизвестный и добил его из браунинга калибра 7,65, оружия резонансных политических убийств»...

Встреча с Олегом Шишкиным состоится в 17.00. Вход свободный, сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.