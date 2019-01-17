СЕГОДНЯ 05:45 2019-01-17T05:45:13+03:00

В Тюменской области пропал 47-летний Виктор Москвин. Фото Управления СКР по Тюменской области

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В Викуловском районе пропал 47-летний Москвин Виктор Иванович. Жителей Тюменской области просят помочь в поисках. Мужчина живет в селе Нововяткино, на улице Мира, д. 17.

2 января он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: На вид 45-50 лет, рост 185-190 см., крупного телосложения, лицо по форме овальное, смуглое. Стрижка короткая, волосы прямые русые с сединой.

Был одет: в дубленку черного цвета с длинным внутренним ворсом, серую меховую шапку, темные брюки, на ногах валенки серого цвета. При себе не имел документов.

Всем кто владеет информацией о местонахождении Виктора Ивановича, просят обратиться в Ишимский межрайонный следственный отдел СКР по адресу: г. Ишим, ул. 8 марта, д. 25, в отдел полици №2 Ишимского муниципального отдела в селе Викулово по телефону 8( 34557) 2-35-71.