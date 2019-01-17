В Тюмени бесплатно покажут фильм о "вездесущем" фотографе

СЕГОДНЯ 06:58 2019-01-17T06:58:31+03:00

Работы земляка в 1900 году выставлялись даже в Париже

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Премьерный показ историко-документального фильма «Лестница Шустера» сотоится сегодня, 17 января, в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14). Зрителей приглашают к 16.00. Вход свободный. Фильм представит автор сценария краевед Игорь Варкин.

Картина создана «Дровален Студио продакшн» совместно с Тюменской синагогой в 2016 – 2018 годы, сообщает городской департамент культуры. Первая его часть была показана на фестивале КИНЗА в 2016 году. Продолжение – «Лестница Шустера: Часть 2 – Мир теней» представляется на суд зрителей в этом году. Гости мероприятия смогут увидеть обе части фильма.

Кинолента рассказывает о жизни и деятельности тобольско-тюменского фотографа конца XIX – начала XX века Иосифа Савельевича Шустера (1867 г., Тобольск – 1927 г., Тюмень). В газетах его называли неутомимым и вездесущим, поскольку, где бы ни происходило значимое событие, тут же оказывался Иосиф Шустер со своим фотоаппаратом.

Предметом его гордости была Высочайшая благодарность от Великой княгини Елизаветы Федоровны за участие его работ во Всемирной Парижской выставке 1900 года. До революции 1917 года он дважды награждался серебряными медалями «За усердие». Были и другие достойные награды. В рамках своей деятельности фотографу доводилось иметь дело с известными личностями, такими, как Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин, Николай Романов, Андрей Текутьев.