Погода 17 января в Тюмени: солнечно и очень ветрено

СЕГОДНЯ 04:24 2019-01-17T04:24:49+03:00

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Четверг, 17 января, в Тюменской области будет преимущественно солнечным. Местами пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура днем -7, -12 градусов.

В Тюмени день будет ясным, только вечером небо затянут облака и ближе к ночи начнется снегопад. Температура воздуха утром -8, к вечеру потеплеет до -4. Ветер 7-14 м/с.

В Тобольске переменная облачность, без осадков, термометры покажут -11 -8, ветер 6-13 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске солнечно, к вечеру появятся облака и ночью пойдет небольшой снег. На улице будет утром -11, к вечеру -7 градусов. Ветер 8-14 м/с.

В Ишиме -12 -8, солнечно и без осадков, ветер 6-13 м/с.

Сегодня отмечается Всемирный день детских изобретений. Он празднуется многочисленными демонстрациями новых изобретений, конкурсами и награждениями детей. Всегда звучит задорный смех, шутки, музыка, потому что изобретать — это естественное состояние всех детей.

В народном календаре 17 января названо Зосимом-пчельником. В этот есть примета: если выпадет много снега — год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на Руси было принято на стол ставить мед и лакомства из него.

Считалось, что в этот день нечистая сила напоследок Святок старается натворить как можно больше плохого. Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей. Мужики и бабы надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!». В это время «забивали черта» — колотили (понарошку, конечно) одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.