2019-01-16T15:35:22+03:00
Общество

Житель Тюмени погасил долг почти в миллион рублей, боясь не выехать за границу

Запрет на выезд побудил мужчину оперативно рассчитаться по кредиту
Марина Васильева
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Фото пресс-службы УФССП России по Тюменской областиФото пресс-службы УФССП России по Тюменской области
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Житель Тюмени оперативно погасил долг по кредиту в размере 850 тысяч рублей, боясь не выехать за границу. Исполнительное производство в отношении мужчины в суд передали судебные приставы.

- Должник в срок, установленный для добровольного исполнения, не оплатил указанную сумму. Судебные приставы вынесли постановление о ограничении его в праве на выезд за пределы Российской Федерации, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Эти действия побудили мужчину оперативно рассчитаться. Как стало известно, профессия должника связана с частыми командировками, поэтому он незамедлительно и произвел оплату счета.

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