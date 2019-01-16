Житель Тюмени погасил долг почти в миллион рублей, боясь не выехать за границу

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-16T15:35:22+03:00

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Житель Тюмени оперативно погасил долг по кредиту в размере 850 тысяч рублей, боясь не выехать за границу. Исполнительное производство в отношении мужчины в суд передали судебные приставы.

- Должник в срок, установленный для добровольного исполнения, не оплатил указанную сумму. Судебные приставы вынесли постановление о ограничении его в праве на выезд за пределы Российской Федерации, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Эти действия побудили мужчину оперативно рассчитаться. Как стало известно, профессия должника связана с частыми командировками, поэтому он незамедлительно и произвел оплату счета.