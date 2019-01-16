2019-01-16T15:07:34+03:00
Звезды

Тюменцы смогут записаться на экскурсии в музеи онлайн

В регионе готовится к запуску специальное мобильное приложение
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Музейного комплекса им. И.Я. СловцоваФото пресс-службы Музейного комплекса им. И.Я. Словцова
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У жителей Тюменской области уже скоро появится удобный способ записи на экскурсии в местные музеи. В регионе готовится к запуску специальное мобильное приложение.

«Пойдем в музей» станет платформой, куда будут включены музеи трех городов Тюменской области – Ялуторовска, Тобольска и Тюмени. Приложение будет представлять собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия в любой музей Тюменского музейно-просветительского объединения.

С помощью платформы тюменцы также смогут узнать последние актуальные новости из жизни региона, решать онлайн-тесты и квесты. Приложение оснастят push-уведомления об интересных исторических или культурных датах и событиях.

Проект подразумевает создание коммуникационной площадки, где не только записаться на экскурсию или мероприятие, но и оставить комментарии и поставить оценку экскурсоводу, культурной программе или мероприятию, отметили в департаменте культуры Тюменской области.

Приложение можно будет скачать бесплатно на платформах iOS и Android уже в мае этого года. Организаторами проекта выступили ТООО ООО «Российский союз молодежи», исторический парк «Россия – Моя история», а также ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» при поддержке департамента культуры Тюменской области.

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