2019-01-16T14:07:38+03:00
Общество

Тюменская прокуратура взяла на контроль выплату зарплат рабочим стройфирмы

Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации в СМИ
Марина Васильева
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Сегодня, 16 января 2019 года, прокуратура Ленинского округа Тюмени возбудила административное дело в отношении ООО «Строительная компания ТЕХИНЖСТРОЙ» по фактам невыплаты заработной планы сотрудникам компании.

Основанием для этого послужила распространенная 28 декабря 2018 года СМИ информация о невыплате зарплаты в фирме. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что организация систематически нарушает сроки оплаты труда.

- Установлено, что зарплата за ноябрь должна была быть выплачена 14 декабря, между тем, по информации компании работники ее получили только 15 января 2019 года. Заработная плата за декабрь 2018 года в общей сумме более 7,8 млн. рублей не выплачена до сих пор, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

В этой связи прокуратура 16 января 2019 года возбудила в отношении ООО «Строительная компания ТЕХИНЖСТРОЙ» административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, внесла в адрес генерального директора компании представление.

Напомним, что ранее надзорное ведомство неоднократно проводила проверки в отношении «ТЕХИНЖСТРОЙ» по фактам задержки заработной платы. Аналогичные факты нарушений были зафиксировано в апреле и мае прошлого года.

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