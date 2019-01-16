2019-01-16T13:26:41+03:00
Экономика

Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 20%

За 2018 год кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) вырос на 262,6 млрд рублей
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Фото пресс-службы ПАО СбербанкФото пресс-службы ПАО Сбербанк
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За 2018 года Сбербанк нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) на 19,4%. На 1 января 2019 года он составил 1616 млрд руб. Эта цифра на 262,6 млрд руб. больше, чем год назад (на 01.01.2018 — 1353,4 млрд руб.).

- Кредитование малых и средних предприятий приоритетно для банка. В 2018 году мы много сделали для упрощения процессов кредитования данного сегмента клиентов и повышения доступности кредитных ресурсов, что позволило достигнуть высоких результатов. Хочу подчеркнуть, что наш кредитный портфель МСП не просто растет последние три года, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются, - отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов.

Более 30% (80 млрд рублей) прироста за 2018 год обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования (преимущественно Минсельхоза России и Минэкономразвития России). Всего по состоянию на 1 января 2019 года кредитный портфель МСП, сформированный за счет участия в программах льготного кредитования, составил 210 млрд рублей (13% от общего портфеля МСП).

В абсолютных цифрах самое значительное увеличение кредитного портфеля МСП среди подразделений Сбербанка — на 58,8 млрд руб. — продемонстрировал Московский территориальный банк.

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