Две жительницы Тюменской области потеряли сбережения, стремясь приумножить их

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-16T13:31:55+03:00

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В отдел полиции Ярковского района поступило два заявления о хищении крупной суммы денежных средств. Потерпевшие, стремясь увеличить сбережения, доверились мошенникам.

Согласно версии следствия, жительнице села Яркова Тюменской области подруга порекомендовала интернет-сайт, с помощью которого можно увеличить доход в несколько раз. Та зарегистрировалась и создала электронный кошелек, а затем вложила взятые в кредит 200 тысяч рублей.

Убедившись, что сумма возрастает, она посоветовала такой же способ увеличения дохода своей соседке. 56-летняя сельчанка не раздумывая вложила все накопленные деньги - 700 тысяч рублей. Но через пару месяцев потерпевшие уже не смогли найти этот сайт, лишившись вложенных средств.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража электронных денежных средств», сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Полицейские занимаются поиском фигурантов и рекомендуют гражданам быть более бдительными и предусмотрительными.