В Тюмени заканчивается обустройство Крещенских купален

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-16T11:54:52+03:00

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В Тюмени завершается подготовка к Крещению. В Заречном парке, куда традиционно приходят жители города, чтобы окунуться в воду, установлено 4 купли, одна из них – для детей.

Все места для купания оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, сообщили в пресс-службе администрации города. Рядом с прорубями и купелями установлено 14 обогреваемых раздевалок, туалеты и освещение. Кроме того, всем, кто захочет окунуться в воду, предложат горячее питьё.

Освящение воды в купели парка Заречный начнется в 12.30. После чего каждый желающий сможет погрузиться в крещенскую купель и набрать воды из иордани. Сделать это можно будет до вечера 19 января.

В январе 2017 года в праздничных мероприятиях участвовало более 50 тысяч человек, около 15 тысяч окунулись в крещенские купели. В январе 2016 года число участников составило более 60 и 16,5 тысячи соответственно.