2019-01-16T11:17:39+03:00
Спорт

Елена Вяльбе: Тюмень зарекомендовала себя как площадка подготовки российских спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России побывала с визитом в Тюмени
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Накануне, 15 января, в Тюмени побывала олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, являющаяся президентом Федерации лыжных гонок России. Именитая спортсменка встретилась с главой региона Александром Моора. Речь шла о возможность проведения международных и всероссийских соревнований по лыжным гонкам на территории Тюменской области.

- Тюмень не раз становилась местом проведения различных международных спортивных турниров. Мы готовы и дальше активно развивать зимние виды спорта в регионе. У нас есть все возможности для этого, - подчеркнул Александр Моор, открывая встречу.

Основным вопросом стали перспективы развития лыжного спорта в регионе. Сегодня более 16 тысяч жителей занимаются лыжными гонками. На территории всех 26 муниципальных образований работают учреждения дополнительного образования детей и молодёжи. Для организации подготовки спортивного резерва круглогодично функционируют четыре лыжных комплекса с лыжероллерными трассами. Они расположены в Тюмени, Заводоуковске, Упорово и Увате. 49 спортсменов занимаются на базе спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

Кроме того, в Тюмени полным ходом идет реконструкция общественных пространств города. Среди них, Гилевская роща, где появилась современная лыжная трасса. В дальнейшей перспективе - строительство и обустройство таких трасс в Затюменском, Гагаринском парках и на озере Цимплянское. Парковая зона будет и в Восточном микрорайоне. В Тобольске и п. Боровский в стадии проектирования находятся еще две лыжные трассы.

Губернатор Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России обсудили и возможность проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании текущего сезона Кубка мира. Елена Вяльбе отметила, что при положительном принятии решения о проведении в Тюменской области мероприятия такого формата Федерация лыжных гонок России окажет содействие по приглашению ведущих иностранных и российских спортсменов.

- Тюмень как площадка для подготовки российских спортсменов себя уже зарекомендовала. На базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проводят тренировочные сборы наши лыжники, здесь прошел отбор спортсменов на первенство мира среди юниоров и молодежи до 23 лет. Хорошая логистика, прекрасные условия проживания и достойная спортивная часть, - резюмировала олимпийская чемпионка.

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