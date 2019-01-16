2019-01-16T10:44:32+03:00
Спорт

Свыше 70 спортсменов выступят на чемпионате по ушу в Тюмени

Соревнования пройдут в четырех возрастных категориях
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политики администрации города ТюмениФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени
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В эти выходные в Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство города по ушу. В соревнования примут участие более 70 человек.

Сторонники китайского боевого искусства соберутся 19 и 20 января в зале СК «Строймаш». Два дня мастера ушу будут спорить за спортивные награды. Им предстоит выступить в трёх видах индивидуальной программы и в одном виде дуйлянь.

Чемпионат и первенство города Тюмени по ушу проводятся в четырёх возрастных категориях, согласно Единым всероссийским правилам по ушу. Это мальчики и девочки в возрасте 9-11 лет, юноши и девушки в возрасте 12-14 лет, юниоры, юниорки 15-17 лет и мужчины, женщины в возрасте 18-35 лет.

Участниками отдельной группы станут мужчины и женщины от 36 лет и старше. Они выступят в кунгфу – традиционном ушу, сообщили в департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Победители и призёры в личных видах программы и в многоборье получат дипломы и медали соответствующих степеней. Те, кто показал наивысшие результаты выступят на уровне области и Уральского федерального округа.

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