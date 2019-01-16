2019-01-16T10:00:36+03:00
Общество

В Тюмени будут судить автоледи за ДТП, в котором пострадала кондуктор автобуса

Из-за резкого торможения женщина упала и получила несколько переломов
Марина Васильева
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Прокуратура Тюмени направила в суд дело в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что стало причиной причинения тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно материалам уголовного дела, утром 3 октября 2018 года женщина на ВАЗ 211440 Lada Samara двигалась по второму ряду проезжей части улице Республики. В районе дома №86 она решила повернуть направо на парковку на улицу Станкостроителей. Начав перестраиваться в правую крайнюю полосу, автоледи подрезала автобус МАЗ 8-го маршрута.

- Чтобы избежать столкновения водитель применил экстренное торможение, и женщина на ВАЗе успела повернуть направо. В результате торможения 61-летняя кондуктор упала, получив закрытые переломы левых лонной и седалищной костей, боковой массы крестца слева, нескольких поясничных позвонков и пальца на левой руке, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Подозреваемая полностью признала свою вину в ДТП. В настоящее время ее дело передано в суд. Ей грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, или принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

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