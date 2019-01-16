Тюменскую область за 2018 год посетили свыше 2,4 млн туристов

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-16T09:23:24+03:00

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Порядка 2 млн 443 тысяч туристов побывали в Тюменской области в 2018 году. Такие цифры озвучил департамент потребительского рынка и туризма.

В прошедшем году регион активно начал применять современные тренды и использовать все преимущества территории для создания качественных туристических продуктов. Тюменская область была включена в пилотный проект Министерства культуры Российской Федерации по субсидированию туроператоров, и региональные туроператоры получили соответствующие субсидии.

Традиционно востребованным остается событийный туризм в Тюменской области. Гостей из других стран и городов привлекают масштабные мероприятия: фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» в селе Абалак, фестиваль уличных театров «Сны улиц» в Тюмени, фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» в Тобольске. Еще одной популярной площадкой стал Фестиваль малых городов России. В 2018 в нем приняли 25 тысяч человек.

Точкой притяжение иностранных туристов является и Музей Семьи Императора Николая II, открывшийся в апреле 2018 года и ставший ключевым объектом «Императорского маршрута». Он расположился в генерал-губернаторском доме в Тобольске, где семья императора Николая II жила почти девять месяцев. С момента открытия по 30 декабря 2018 года его посетили 26 тыс. 290 человек, проведено 1139 экскурсий.

Тюменская область является координатором проекта «императорский маршрут». Всего в нем участвуют 14 регионов России. Туристы из других стран и регионов приезжают в Тюмень, чтобы отправиться по следам царской семьи.

Чтобы сделать путь в Тобольск комфортным, летом в составе пригородного поезда «Тюмень – Тобольск» появились брендированные вагоны: четыре единицы подвижного состава оформлены в соответствии с брендом крупнейшего туристического проекта «Императорский маршрут», два вагона – в стиле проекта «VisitTyumen».