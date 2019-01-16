2019-01-16T09:23:24+03:00
Туризм

Тюменскую область за 2018 год посетили свыше 2,4 млн туристов

Гостей региона привлекают крупные событийные мероприятия
Марина Васильева
Поделиться:
Фото vk.com/visittyumenФото vk.com/visittyumen
Изменить размер текста:

Порядка 2 млн 443 тысяч туристов побывали в Тюменской области в 2018 году. Такие цифры озвучил департамент потребительского рынка и туризма.

В прошедшем году регион активно начал применять современные тренды и использовать все преимущества территории для создания качественных туристических продуктов. Тюменская область была включена в пилотный проект Министерства культуры Российской Федерации по субсидированию туроператоров, и региональные туроператоры получили соответствующие субсидии.

Традиционно востребованным остается событийный туризм в Тюменской области. Гостей из других стран и городов привлекают масштабные мероприятия: фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» в селе Абалак, фестиваль уличных театров «Сны улиц» в Тюмени, фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» в Тобольске. Еще одной популярной площадкой стал Фестиваль малых городов России. В 2018 в нем приняли 25 тысяч человек.

Точкой притяжение иностранных туристов является и Музей Семьи Императора Николая II, открывшийся в апреле 2018 года и ставший ключевым объектом «Императорского маршрута». Он расположился в генерал-губернаторском доме в Тобольске, где семья императора Николая II жила почти девять месяцев. С момента открытия по 30 декабря 2018 года его посетили 26 тыс. 290 человек, проведено 1139 экскурсий.

Тюменская область является координатором проекта «императорский маршрут». Всего в нем участвуют 14 регионов России. Туристы из других стран и регионов приезжают в Тюмень, чтобы отправиться по следам царской семьи.

Чтобы сделать путь в Тобольск комфортным, летом в составе пригородного поезда «Тюмень – Тобольск» появились брендированные вагоны: четыре единицы подвижного состава оформлены в соответствии с брендом крупнейшего туристического проекта «Императорский маршрут», два вагона – в стиле проекта «VisitTyumen».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени заканчивается обустройство Крещенских купален
Елена Вяльбе: Тюмень зарекомендовала себя как площадка подготовки российских спортсменов
Свыше 70 спортсменов выступят на чемпионате по ушу в Тюмени
В Тюмени будут судить автоледи за ДТП, в котором пострадала кондуктор автобуса
Дома старой заречной части Тюмени осталась без воды из-за строительных работ
В Тюменской области зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ
Главный финансист Тюменской области покинула пост
Тюменцы примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»
Крупный тюменский завод погасил многомиллионные долги по зарплате
Погода в Тюмени 16 января: возможен небольшой снег
Почти 300 тысяч тюменских пенсионеров с 1 января стали получать повышенную пенсию
Андрей Артюхов: Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом
Тоболяк возместил моральный вред байкеру, чтобы уехать в отпуск
Пригрели и прогорели: гость оставил хозяев без денег, банковских карт и одежды
Тюменка пожаловалась в соцсетях на охранника ДК, который выгнал людей из тамбура на мороз
Тюменских педагогов профобразования будут учить работе с инвалидами
Самба на мусоре: барабанщики Тюмени исполнят музыку хлама
В школе Ишима во время занятий с потолка обрушилась штукатурка
Пьяные тюменцы пытались похитить около 250 кг строительных лесов
В центре Тюмени заработал еще один бесплатный каток
На рынке труда тюменцы не ждут хороших перемен
Агентство по страхованию вкладов: БИНБАНК присоединен к «ФК Открытие»
Купила за 150, продала за 20: в Тобольске поймали странную мошенницу
Тюменец рассек голову нелюбимому соседу доской
Тюменские педагоги учатся мыслить как Леонардо да Винчи
После лечения в Болгарии пожилая тюменка попала на операционный стол
В Тюмени запретили разворот на перекрестке улиц Гранитной и Лунева
Мам Тюмени приглашают на обменник игрушек и развивающих материалов