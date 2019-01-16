Заречная часть Тюмени осталась без воды из-за строительных работ

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-16T08:44:58+03:00

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Жителям частного сектора заречной части Тюмени ближайшие сутки предстоит провести без горячей и холодной воды. В результате строительных земельных работ был поврежден трубопровод в районе Мельникайте, 20.

Без воды остаются дома по улицам - Береговой, Речной, Земляной вал, Тарманской, Большая Заречная, Ветеранов труда, Юганский проезд, Тимофея Чаркова и другие. Как пояснили в пресс-службе компании, в основном это частный сектор, старая заречная часть города, а также несколько многоквартирных домов, находящихся на улице Мельникайте, 2.

В настоящее время специалисты «Тюмень Водоканал» устраняют последствия повреждения трубопровода. Работы планируется завершить не позднее 02 часов 17 января.