2019-01-16T08:10:42+03:00
Здоровье

В Тюменской области зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ

За неделю число обратившихся в поликлиники превысило порог эпидемии
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

В период с 7 по 13 января на территории Тюменской области наметился рост заболевших ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано и в Тюмени.

- По данным вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии. Вместе с тем, в пейзаже циркулирующих вирусов возросла доля вирусов гриппа (преимущественно типа А), - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты ведомства напоминают тюменцам, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. Характерными симптомами является повышение температуры тела до 38-40 0C, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заречная часть Тюмени осталась без воды из-за строительных работ
Главный финансист Тюменской области покинула пост
Тюменцы примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»
Крупный тюменский завод погасил многомиллионные долги по зарплате
Погода в Тюмени 16 января: возможен небольшой снег
Почти 300 тысяч тюменских пенсионеров с 1 января стали получать повышенную пенсию
Андрей Артюхов: Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом
Тоболяк возместил моральный вред байкеру, чтобы уехать в отпуск
Пригрели и прогорели: гость оставил хозяев без денег, банковских карт и одежды
Тюменка пожаловалась в соцсетях на охранника ДК, который выгнал людей из тамбура на мороз
Тюменских педагогов профобразования будут учить работе с инвалидами
Самба на мусоре: барабанщики Тюмени исполнят музыку хлама
В школе Ишима во время занятий с потолка обрушилась штукатурка
Пьяные тюменцы пытались похитить около 250 кг строительных лесов
В центре Тюмени заработал еще один бесплатный каток
На рынке труда тюменцы не ждут хороших перемен
Агентство по страхованию вкладов: БИНБАНК присоединен к «ФК Открытие»
Купила за 150, продала за 20: в Тобольске поймали странную мошенницу
Тюменец рассек голову нелюбимому соседу доской
Тюменские педагоги учатся мыслить как Леонардо да Винчи
После лечения в Болгарии пожилая тюменка попала на операционный стол
В Тюмени запретили разворот на перекрестке улиц Гранитной и Лунева
Мам Тюмени приглашают на обменник игрушек и развивающих материалов