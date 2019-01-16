В Тюменской области зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-16T08:10:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В период с 7 по 13 января на территории Тюменской области наметился рост заболевших ОРВИ. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано и в Тюмени.

- По данным вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии. Вместе с тем, в пейзаже циркулирующих вирусов возросла доля вирусов гриппа (преимущественно типа А), - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты ведомства напоминают тюменцам, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. Характерными симптомами является повышение температуры тела до 38-40 0C, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.