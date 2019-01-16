Главный финансист Тюменской области покинула пост

СЕГОДНЯ 07:22 2019-01-16T07:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор директора департамента финансов Тюменской области, заместитель главы региона Татьяна Крупина освобождена от замещаемой должности. Соответствующее решение по ее инициативе в связи с выходом на пенсию, принял губернатор Александр Моор. Распоряжение вступило в силу, накануне, 15 января 2019 года.

Татьяна Крупина возглавляла областной департамент финансов с 2001 года, а с 2005 года стала заместителем губернатора. За это время была удостоена почетных званий «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Почетный экономист Тюменской области», награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», имеет благодарность министра финансов Российской Федерации.

- Большой опыт, высокий профессионализм и безупречная репутация заслуженно снискали Татьяне Львовне авторитет и признание. Ее труд по достоинству отмечен государственными наградами. Татьяну Львовну всегда отличали взвешенность подходов, мудрость и ответственность в управлении финансами, - отметил Александр Моор.

По словам губернатора, все это стало залогом успешной реализации важных для жителей региона экономических, социальных и инфраструктурных программ и проектов, а также эффективности исполнения бюджета. Глава региона также отметил вклад Татьяны Крупиной в выстраивании конструктивного взаимодействия с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.