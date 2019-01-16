Тюменцы примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»
Уральский федеральный округ готовится к полуфиналу конкурса «Лидеры России». Он пройдут уже на этой неделе, с 18 по 21 января в Екатеринбурге.
На полуфинал в УрФО приглашены 315 человек, в том числе из Свердловской области — 113 участников, из Челябинской области — 68, из Тюменской области — 56, из Ханты-Мансийского АО – Югры — 48, из Ямало-Ненецкого АО — 24, из Курганской области — 6.
На старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок от представителей УрФО. Всего свыше 227 тысяч руководителей зарегистрировались на конкурс.
В первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования. Он определит окончательный список полуфиналистов. Далее в течение двух дней пройдут оценочные мероприятия полуфинала. Результаты станут известны 21 января.
Торжественная церемония открытия состоится 19 января. В ней примут участие полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель Конкурса Алексей Комиссаров.