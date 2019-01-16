2019-01-16T06:39:21+03:00
Общество

Крупный тюменский завод погасил многомиллионные долги по зарплате

Получить заработанное сотрудникам предприятия помогла прокуратура
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В декабре 2018 года в прокуратуру Тюменского района Тюменской области поступили обращения работников о невыплате заработной платы в ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола». Предприятие, открытое в апреле 2017 года, в мае прошлого года было признано банкротом.

Сотрудники надзорное ведомства выяснили, что за ноябрь 2018 года 954 работниками в общей сложности завод задолжал более 29 млн. рублей. В ходе прокурорской проверки задолженность по оплате труда была полностью погашена.

- Прокуратура района возбудила в отношении юридического лица административное дело по невыплате в установленный срок заработной платы, а также вынесла представление руководителю предприятия о принятии мер по недопущению впредь подобных нарушений, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заречная часть Тюмени осталась без воды из-за строительных работ
В Тюменской области зафиксирован подъем заболеваемости ОРВИ
Главный финансист Тюменской области покинула пост
Тюменцы примут участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»
Погода в Тюмени 16 января: возможен небольшой снег
Почти 300 тысяч тюменских пенсионеров с 1 января стали получать повышенную пенсию
Андрей Артюхов: Конек-Горбунок вполне может конкурировать с Дедом Морозом
Тоболяк возместил моральный вред байкеру, чтобы уехать в отпуск
Пригрели и прогорели: гость оставил хозяев без денег, банковских карт и одежды
Тюменка пожаловалась в соцсетях на охранника ДК, который выгнал людей из тамбура на мороз
Тюменских педагогов профобразования будут учить работе с инвалидами
Самба на мусоре: барабанщики Тюмени исполнят музыку хлама
В школе Ишима во время занятий с потолка обрушилась штукатурка
Пьяные тюменцы пытались похитить около 250 кг строительных лесов
В центре Тюмени заработал еще один бесплатный каток
На рынке труда тюменцы не ждут хороших перемен
Агентство по страхованию вкладов: БИНБАНК присоединен к «ФК Открытие»
Купила за 150, продала за 20: в Тобольске поймали странную мошенницу
Тюменец рассек голову нелюбимому соседу доской
Тюменские педагоги учатся мыслить как Леонардо да Винчи
После лечения в Болгарии пожилая тюменка попала на операционный стол
В Тюмени запретили разворот на перекрестке улиц Гранитной и Лунева
Мам Тюмени приглашают на обменник игрушек и развивающих материалов