Крупный тюменский завод погасил многомиллионные долги по зарплате

СЕГОДНЯ 06:35 2019-01-16T06:39:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В декабре 2018 года в прокуратуру Тюменского района Тюменской области поступили обращения работников о невыплате заработной платы в ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола». Предприятие, открытое в апреле 2017 года, в мае прошлого года было признано банкротом.

Сотрудники надзорное ведомства выяснили, что за ноябрь 2018 года 954 работниками в общей сложности завод задолжал более 29 млн. рублей. В ходе прокурорской проверки задолженность по оплате труда была полностью погашена.

- Прокуратура района возбудила в отношении юридического лица административное дело по невыплате в установленный срок заработной платы, а также вынесла представление руководителю предприятия о принятии мер по недопущению впредь подобных нарушений, - отметили в прокуратуре Тюменской области.