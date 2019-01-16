Погода в Тюмени 16 января: возможен небольшой снег

СЕГОДНЯ 05:22 2019-01-16T06:43:51+03:00

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Сегодня, 16 января, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В течение дня ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура ночью составит -14,-19 градусов, при прояснении будет достигать до -24. Днем столбик термометра поднимется до -7,-12 градусов.

В Тюмени синоптики прогнозируют утреннюю температуру воздуха на уровне -15-11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -11-10 градусов. Вечером ожидается -10-13 градусов. В первое половине дня возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3,5-4,5 м/с.

16 января в народном календаре - Гордеев день. В 320 году он был подвергнут пыткам в Кесарии Каппадокийской, за то, что посмел, открыто выступить в защиту христиан. Согласно древней традиции в этот день варили кашу из овса, обязательно на молоке, этой кашей кормили коров, и сами крестьяне ее употребляли в пищу.

Если верить народным приметам, погода в Гордеев день предвещала, кокой будет месяц март. Когда на небе были белые большие облака, нужно ждать вьюгу.