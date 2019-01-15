2019-01-15T17:19:48+03:00
Общество

Почти 300 тысяч тюменских пенсионеров с 1 января стали получать повышенную пенсию

Страховая часть увеличена на 7,05%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Почти 300 тысяч тюменских пенсионеров с 1 января стали получать повышенную пенсиюПочти 300 тысяч тюменских пенсионеров с 1 января стали получать повышенную пенсиюФото: Ольга Крыльцова
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Почти 300 тысяч тюменцев с 1 января 2019 года стали получать повышенную пенсию. Страховые пенсии увеличены на 7,05%. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5 тыс 334,19 рублей в месяц, стоимость пенсионного коэффициента – 87,24 рубля.

Об этом на пресс-конференйии сегодня сообщил заместитель управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталий Левенков.

От отметил, что увеличились все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающих пенсионеров. Повышение коснулось 297 тысяч тюменцев. Но у каждого прибавка индивидуальная в зависимости от размера пенсий.

- Средний размер страховой пенсии по старости в области составил 15 тыс 570 рублей. Работающие пенсионеры будут получать пенсии без индексации. Им выплаты проиндексируют после завершения трудовой деятельности, - уточнил Левченко.

Он добавил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 2,4%.

- В течение 2019 года минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера. Неработающие пенсионеры, у которых общий доход ниже прожиточного минимума в регионе, получают федеральную социальную доплату.

Напомним, что сейчас прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составляет 8 тыс. 846 рублей. Сейчас федеральную социальную доплату получают 42 тыс. 355 тюменских пенсионеров. Средний размер этой надбавки составляет 2 тыс. 60 рублей. Доплата выплачивается одновременно с пенсией и другими социальными выплатами.

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