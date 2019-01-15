2019-01-15T16:10:41+03:00
Общество

Тоболяк возместил моральный вред байкеру, чтобы уехать в отпуск

На горе-водителя повлиял только запрет на выезд за границу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тоболяк возместил моральный вред байкеру, чтобы уехать в отпуск. Только запрет на выезд за границу заставил виновника дорожной аварии компенсировать пострадавшему назначенную судом сумму. Горе-водитель должен был 210 тысяч рублей.

Мужчина, будучи пьяным, сел за руль и поспешил в магазин за очередной дозой алкоголя. Он не заметил мотоциклиста и сбил его. В результате байкер получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе Службы судебных приставов. Суд обязал лихача возместить ущерб здоровью, приставы ознакомили с ним мужчину и тот пообещал все выплатить, однако ничего не сделал для этого. Тогда приставы наложили ограничения на выезд должника за пределы страны.

Весть о том, что заграница можеть быть закрыта и отпуск находится под реальной угрозой срыва, мужчина тут же нашел деньги и выплатил всю сумму.

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