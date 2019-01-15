2019-01-15T15:34:00+03:00
Происшествия

Пригрели и прогорели: гость оставил хозяев без денег, банковских карт и одежды

Воришка пояснил, что у него сложная финансовая ситуация
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Сорокинского района остался без денег и куртки, после того, как после застолья пустил переночевать знакомого. Пропажу мужчина обнаружил утром, когда проснулся. Гостя уже не было. Вместе с ним пропала и верхняя одежда жены, в кармане которой лежали банковские карты и деньги. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого в краже быстро задержали.

24-летний местный житель пояснил, что проснулся ночью, надел первую попавшуюся куртку и отправился на поиски алкоголя. Когда пришло время рассчитываться, он в кармане обнаружил наличные деньги и банковские карты. Расплатившись за спиртное чужими деньгами, мужчина вернулся в дом приютивших его знакомых. В бане злоумышленник сжег куртку вместе с кошельком и банковскими картами. Наличные средства оставил себе и лег спать.

Свою вину он признал и пояснил, что взять чужое его вынудило сложное финансовое положение. Сумма ущерба составила 12,5 тысяч рублей.

На молодого человека заведено уголовное дело на основании пункта В части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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