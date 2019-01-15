Тюменка пожаловалась в соцсетях на охранника ДК, который выгнал людей из тамбура на мороз

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-15T15:28:40+03:00

Вместе с ней автобус ожидали еще несколько горожан, в том числе дети

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Нешуточные страсти разгорелись на одном из пабликов в соцсетях Тюмени. Одна из горожанок рассказала, что ее и еще несколько человек охранник выгнал на улицу из Двореца национальных культур "Строитель". Женщина забежалоа в тамбур, чтобы погреться, дожидаясь своего автобуса, но не получилось.

- Давно уже подобного не встречала. На улице не сильно холодно, но если долго постоять, то можно замёрзнуть. Решила зайти погреться на 5 минут в "Строитель". Тут вылетает охранник и начинает всех людей выгонять, видимо по приказу администрации, - рассказала горожанка. - Там стояла бабушка, ребёнок и юноша лет 20. Все ждали автобус, который ходит по расписанию.

Женщина попыталась объяснить, что на улице холодно и через минуту все выйдут, даже внутрь не заходят. Но представитель учреждения перебил ее, заявив, что с 1 января к ним заходить погреться нельзя. Объект государственный.

- Если действительно государство создало такое внутреннее положение, то видимо легче нас заморозить, чем установить зимой, как во всех цивилизованных странах, пункты обогрева либо же отапливаемые остановки, - возмутилась тюменка. - Из автобусов теперь не выгоняют, а тут охранник из прихожки нас, как собак, начал выталкивать.

Кто-то из горожан возмутился поступком охранника, а кто-то пояснил, что он выполнял распоряжение руководства. О ситуации высказались порядка 170 человек, пост прочитали 19 тысяч человек. В самом дворце национальных культур сообщили, что никакого подобного распоряжения не было.

- Зайти и погреться к нам можно всегда, пожалуйста. У нас между дверями включен обогрев и люди стоят, никого не выгоняют. И сейчас в том числе, - удивились в администрации "Строителя".