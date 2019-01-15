2019-01-15T13:29:52+03:00
Звезды

Самба на мусоре: барабанщики Тюмени исполнят музыку хлама

Музыканты сыграют на предметах, которые обычно валяются на свалках
Маргарита КАЛИНКИНА
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Самба на мусоре: барабанщики Тюмени исполнят музыку хлама. Фото МТЦ "Космос"Самба на мусоре: барабанщики Тюмени исполнят музыку хлама. Фото МТЦ "Космос"
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Бразильскую самбу на мусоре сыграл барабанный оркестр Тюмени. Выступление состоялось в минувшее воскресенье, 13 января, в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Сейчас выступление можно посмотреть в интернете, а 23 февраля состоится большой концерт в молодежном театральном центре «Космос».

— В качестве инструментов мы используем то, что обычно хранится в гаражах и на свалках: бочки, трубы, железные тарелки, жестяные банки, стеклянные бутылки. Так как мы барабанщики, решили объединить актуальную тему сбора мусора с музыкой и показать людям, как еще можно использовать ненужные вещи, привлечь к этому внимание, — говорит руководитель Тюменского абсолютно барабанного оркестра Анастасия Угрюмова.

Зрителей ждет этно-фьюжн с песнями средневековой Европы, ритмами Африки и музыкой хлама. Также на концерте ТАБО проведет мастер-классы по изготовлению музыкальных инструментов из ненужных вещей и body-percussion — созданию звуков при помощи своего тела: хлопанья в ладоши, клацанья языком, топота, свиста, стука.

Напомним, что оркестр существует в городе с 2014 года. Он выступал на фестивале «Барабаны Мира», «Небо и Земля», «Сны улиц», «Абалакское поле» и других. Его участники — выходцы из школы этнических барабанов «Полиритмия». Они играют в разных барабанных традициях, поэтому в их репертуаре можно услышать ритмы Африки, Востока, Японии, Испании, Бразилии и Португалии, а также русские народные мотивы. Кроме традиционных барабанов, ТАБО играет на бутылках, сковородках, трубах, бочках и прочих вещах, которые оказались тоже очень музыкальными.

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