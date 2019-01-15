СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-15T12:45:29+03:00

В школе Ишима во время занятий с потолка обрушилась штукатурка. Фото группы "Ишим пере Подслушано" vk.com

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Причины частичного обрушения штукатурки в Школе выясняет Ишимская прокуратура. инцидент произошел накануне, 14 января, около 11.25 во втором корпусе средней школы №12 по улице Уральской, 26А. Штукатурка упала с потолка в коридоре на третьем этаже. По предварительным данным, площадь обрушения составила полтора квадратных метра. Никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить соблюдение законодательства о безопасности пребывания детей в школе. По ее окончании будут приняты необходимые меры реагирования, сообщили в облпрокуратуре.

В социальных сетях горожане сообщают, что все произошло во время перемены. Они очень обеспокоены ситуацией и намерены обратиться к руководству школы.