Пьяные тюменцы пытались похитить около 250 кг строительных лесов
Строительные леса весом около 250 килограммов пытались похитить пьяные тюменцы. Оборудование находилось на неохраняемой территории, расположенной вблизи от дома одного из злоумышленников. Гость и хозяин после распития спиртного дома решили забрать леса и продать.
Мужчины начали перетаскивать металл. Свидетелем случившегося стал сотрудник соседней территории, он-то и вызвал полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых. Сумма ущерба могла бы составить 20 тысяч рублей.
Воришками оказались безработные горожане, теперь на них заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 158 УК РФ «Попытка кражи». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.