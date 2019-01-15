Пьяные тюменцы пытались похитить около 250 кг строительных лесов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-15T10:57:28+03:00

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Строительные леса весом около 250 килограммов пытались похитить пьяные тюменцы. Оборудование находилось на неохраняемой территории, расположенной вблизи от дома одного из злоумышленников. Гость и хозяин после распития спиртного дома решили забрать леса и продать.

Мужчины начали перетаскивать металл. Свидетелем случившегося стал сотрудник соседней территории, он-то и вызвал полицейских. Стражи порядка задержали подозреваемых. Сумма ущерба могла бы составить 20 тысяч рублей.

Воришками оказались безработные горожане, теперь на них заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 158 УК РФ «Попытка кражи». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.