СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-15T10:16:14+03:00

В центре Тюмени заработал еще один бесплатный каток. Фото группы каток_пионер город Тюмень vk.com

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Еще один бесплатный каток заработал в Тюмени. Ледовая площадка залита на территории Дворца творчества и спорта «Пионер». В новогодние каникулы горожане уже могли покататься, но официальное открытие состоится 20 января в 12 часов.

Гостей ждет игровая развлекательная программа с ведущим, выступлениями юных артистов и играми. Студия эстрадного вокала «Нота», сообщает пресс-служба «Пионера». Веселить собравшихся будут также ростовые куклы, а игротехники проекта Капитаны двора познакомят с дворовыми играми на коньках, состоится также танцевальный флешмоб.

На лед можно приходить со своими коньками или брать их на прокат. Пункт открыт в нижнем гардеробе дворца.

До конца зимы на катке пройдут различные мероприятия для взрослых и детей. Например, в начале февраля состоится игровая программа «Горячий лёд», ко Дню всех влюбленных каток превратится в романтичное место для свиданий, будут организованы конкурсы Мистер каток-2019 и Мисс каток-2019, пройдут «Весенние забавы».

Каток открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00. В понедельник будет проводиться заливка льда. Прокат коньков стоит 150 рублей. Пункт проката работает до 20:00.