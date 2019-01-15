На рынке рынка труда тюменцы не ждут хороших перемен

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-15T09:37:55+03:00

Каждый второй уверен, что ситуация будет сложнее, чем в 2018 году

Изменить размер текста: A A

Жители Тюменской области, включая Югру и Ямал, от 2019 года не ждут серьезных перемен на рынке труда в 2019 году. Всего 12% соискателей считают, что новй год будет легче 2018-го. 51% уверены, что год будет более сложным, 22% пока не рассчитывают на существенные изменения.

Такие выводы сделали эксперты портала по поиску работы и персонала HeadHunter. Для 17% жителей Тюменской области, Югры и Ямала минувший год был более легким в работе, чем предыдущий – это один из самых высоких показателей среди регионов (на 1% больше лишь в Самарской области, аналогичные цифры – у Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Краснодарского края).

Наиболее трудным 2018 год стал для тех, кто работает в сфере продуктов питания, перевозок и медицины. В IT-компаниях и в сфере услуг для бизнеса, напротив, больше тех, для кого год оказался легче, чем 2017-й.

32% респондентов из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО признались, что в 2018 году сменили место работы – чаще всего это люди, трудившиеся в сфере автобизнеса, услуг для населения, СМИ и PR, в сфере гостеприимства и в розничной торговле. По 2% опрошенных повысили и понизили в должности, столько же перешли в другой отдел или департамент. Большинство – 61% – прожили 2018 год без существенных перемен в карьере, – отметили в пресс-службе HeadHunter Урал.

46% опрошенных рассказали, что в прошедшем году в их компании сокращали персонал – это больше, чем во всех остальных регионах. Еще 34% отметили, что уменьшилось само количество рабочих мест, в частности, за счет объединения должностей. 17% жителей региона сообщили, что в их компании предоставляли отпуск без сохранения заработной платы, 12% - что сотрудников переводили на неполную рабочую неделю, 15% - что практиковался сокращенный рабочий день.