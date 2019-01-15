Агентство по страхованию вкладов: БИНБАНК присоединен к «ФК Открытие»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-15T08:51:05+03:00

Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года

Изменить размер текста: A A

ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБАНК Диджитал» писоединены к ПАО Банк «ФК Открытие». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

БИНБАНК и БИНБАНК Диджитал исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) с 1 января 2019 года в связи с их реорганизацией в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (г. Москва, номер по реестру банков 498).

В Агентстве также сообщили, что еще 351 кредитная организация находится в стадии ликвидации.

Всего же число в Системе страхоания вкладов сейчас находится 756 кредитных организаций, среди кторых 398 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, 7 действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физических лиц и 351 проходят стадию ликвидации.

Напомним, что в Тюмени было два отделения БИНБАНКА, еще в трех точках действовали банкоматы.