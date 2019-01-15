2019-01-15T08:10:42+03:00
Происшествия

Купила за 150, продала за 20: в Тобольске поймали странную мошенницу

На женщину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске полицейские задержали женщину, которая задолжала банку по кредитам. 41-летняя женщина в одном из салонов связи оформила договор с банком и купила два дорогих гаджета с аксессуарами на общую сумму 150 тысяч рублей. Но оказалось, что она безработная, а при заключении договора указала заведомо ложные сведения о месте работы и превысила доход в три раза.

Оформляя кредит, тоболячка не планировала его выплачивать. Ей срочно нужны были деньги и она купленные телефоны тут же продала неизвестному мужчине за 20 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

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