СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-15T08:19:14+03:00

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Тюменец отлупил своего соседа доской по голове. Мужчину госпитализировали в больницу. Инцидент произошел в поселке Винзили Тюменского района.

Участковый выехал на место и выяснил, что 19-летний молодой человек и 25-летний пострадавший живут рядом и испытывают друг к другу неприязнь. В минувшие выходные они встретились на улице и между ними завязался конфликт. Молодой человек схватил доску и несколько раз ударил ей знакомого по голове и телу. Потерпевший с рассеченной головой смог дойти до дома, а там родственники вызвали ему бригаду скорой помощи.

По данному факту в Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.