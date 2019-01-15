2019-01-15T08:21:06+03:00
Общество

Тюменские педагоги учатся мыслить как Леонардо да Винчи

Это помогает им быть более креативными и лучше понимать детей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские педагоги учатся мыслить как Леонардо да Винчи. Фото департамента образования ТюмениТюменские педагоги учатся мыслить как Леонардо да Винчи. Фото департамента образования Тюмени
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Более 180 тюменских педагогов в минувшие выходные погрузились в мир творчества Леонардо да Винчи. Они изучали жизнь великого ученого и художника и старались мыслить как он.

Мероприятие проходило в рамках Школы молодого педагога на базе общеобразовательного учреждения №70. За время игры участники узнали о жизни Леонардо в Милане, Мантуе, Франции, Венеции, Флоренции и Риме.

Фото департамента образования Тюмени

Фото департамента образования Тюмени

Педагоги генерировали необычные идеи для занятий в школах и детских садах. Например, часы, где вместо цифр написаны слова, произведения знаменитых скульпторов и художников в коридорах школы, декорированные изображениями исторических событий лестницы. Все это, по мнению начинающих педагогов, может повлиять на образ мысли современного школьника.

Игру-путешествие, позволяющую погрузиться в мир творчества, разработала для участников директор школы Лидия Русакова. Она же подготовила модераторов площадок – молодых учителей школы, подающих надежды и имеющих заслуги в образовательной деятельности.

По словам директора Информационно-методического центра Натальи Старых, это уже пятое мероприятие в рамках Школы молодого педагога. Воспитатели и учителя успели изучить психологические особенности детей, выбрали лидеров молодежного совета, обучились искусству выступления на сцене.

- С каждым занятием количество участников растет и на них ходит представители практически всех школ и детсадов Тюмени. Они общаются между собой, обмениваются опытом, генерируют идеи, которые можно применить в своей деятельности – все это является хорошим подспорьем для успешной работы. До конца года мы планируем провести еще четыре занятия и ожидаем, что участников станет еще больше, – подчеркнула она.

Сами молодые педагоги выходят с таких встреч с искренними эмоциями и, конечно, новыми знаниями. Например, после изучения условий, в которых рос и развивался Леонардо да Винчи, учитель школы №70 Ксения Паличева сделала вывод, что детям необходимо давать свободу в выражении мыслей.

- Я никогда не прерывала детей относительно высказывания их мыслей. И никогда не буду прерывать. Все сомнения по этому поводу уберу абсолютно. Ребенок – это ребенок, и он здесь главный. И он должен решать, что он сейчас делает, как он это будет делать, и как он это реализует, - отметила она.

Такое же мнение сложилось и у учителя школы №5 Ивана Земцова. Он посетил все мероприятия Школы молодого педагога и даже немного сожалеет, что не мог присоединиться к проекту годом ранее: «Я работаю второй год. И если бы такие занятия начались, когда я только пришел в школу, мне было бы намного легче понять, как строятся уроки, какие технологии применяются в обучении, как быстро найти общий язык с учеником. Здесь привлекает и общение с молодыми специалистами», – отметил он.

После путешествия по миру Леонардо да Винчи педагоги посетили творческую лабораторию «Имидж педагога», где перед ними выступила интереснейший спикер, доцент кафедры психологии и педагогики с курсом психотерапии Тюменского государственного медицинского университета, кандидат педагогических наук, психолог высшей квалификационной категории Вера Черепанова.

Как сообщили в городском департаменте образования, новые встречи молодых педагогов состоятся совсем скоро. В январе учителя и воспитатели выступят на фестивале методических идей. А уже в феврале они продолжат свои занятия в Школе молодого педагога.

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