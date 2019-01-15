После лечения в Болгарии пожилая тюменка попала на операционный стол

СЕГОДНЯ 07:21 2019-01-15T07:30:49+03:00

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Пожилую тюменку врачи избавили от острой кишечной непроходимости. Сложную операцию провел В Тюменской больнице ФМБА провели сложную операцию провели хирурги Тюменской больницы ФГБУЗ Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России. Ситуация осложнялась большой опухолью толстой кишки.

67-летней женщина обратилась с жалобами в центр после лечения в Болгарии. Проводил операцию заведующий хирургическим отделением Больницы Андрей Мандрюченко, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Подобные операции требуют очень больших знаний, опыта и усилий от врачей. Операцию женщина перенесла удовлетворительно. После прохождения двухнедельного курса лечения в стационаре она была выписана на амбулаторное наблюдение с положительной динамикой.

Через три месяца пациентку ждет второй этап оперативного лечения в Тюменской больнице ФМБА России.