После лечения в Болгарии пожилая тюменка попала на операционный стол
Пожилую тюменку врачи избавили от острой кишечной непроходимости. Сложную операцию провел В Тюменской больнице ФМБА провели сложную операцию провели хирурги Тюменской больницы ФГБУЗ Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России. Ситуация осложнялась большой опухолью толстой кишки.
67-летней женщина обратилась с жалобами в центр после лечения в Болгарии. Проводил операцию заведующий хирургическим отделением Больницы Андрей Мандрюченко, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.
Подобные операции требуют очень больших знаний, опыта и усилий от врачей. Операцию женщина перенесла удовлетворительно. После прохождения двухнедельного курса лечения в стационаре она была выписана на амбулаторное наблюдение с положительной динамикой.
Через три месяца пациентку ждет второй этап оперативного лечения в Тюменской больнице ФМБА России.