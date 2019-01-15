2019-01-15T07:31:42+03:00
Авто

В Тюмени запретили разворот на перекрестке улиц Гранитной и Лунева

Ограничения действую с 15 января
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени запретили разворот на перекрестке улиц Гранитной и ЛуневаВ Тюмени запретили разворот на перекрестке улиц Гранитной и Лунева
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Разворот транспорта с 15 января запрещены на пересечении улиц Гранитной и Лунева в Тюмени. Здеь также запрещен поворот налево при движении в сторону ул. Камышинской.

Решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Калининского административного округа администрации Тюмени для повышения уровня безопасности дорожного движения.

В связи с изменением схем движения департамент дорожной инфраструктуры и транспорта убедительно просит водителей обращать внимание на новые дорожные знаки.

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