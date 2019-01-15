2019-01-15T06:02:35+03:00
Общество

Мам Тюмени приглашают на обменник игрушек и развивающих материалов

Мероприятие пройдет уже в субботу, 19 января
Маргарита КАЛИНКИНА
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Мам Тюмени приглашают на обменник игрушек и развивающих материаловМам Тюмени приглашают на обменник игрушек и развивающих материалов
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Обменник для мам Тюмени прйдет в ближайшую субботу, 19 января. Горожанкам предлагают обменяться детскими развивающими материалами на время или навсегда.

Организаторы отмечают, что малышам важно взаимодействовать с большим количеством игрушек, материалов, картинок. Но часто интерес к игрушкам быстро пропадает. Обменник поможет не заставить вещами дом и в будущем не засорить ими природу. Проведут мероприятие волонтеры добровольческого объединения "Круговорот" при поддержке "Пакета нет".

Каждый родитель сможет отдать какую-то вещь на время или навсегда и/или получить, не покупая, новую игрушку.

Приносить в обменник можно печатные материалы в хорошем качестве (книги, журналы, карточки и т.п.), игрушки (конструкторы, музыкальные, тканевые и др.), медиа материалы (CD/DVD диски и т.п.), материалы для творчества.

На мероприятии волонтер Круговорота Наталья Лужанская, мама трехлетней дочки, расскажет и покажет как создавать развивающие материалы из подручных средств. Приносите и вы свои творения - будем делиться опытом!

Дети смогут поиграть в детской зоне. Также они смогут ознакомиться с развивающими играми Юлии Борисовны Гиппенрейтер.

Обменник состоится 19 января в 11.00 в Пакета нет (Заречный проезд, 41) .

Подробные правила обмена здесь.

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