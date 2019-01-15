Погода 15 января в Тюмени: похолодало

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-15T04:42:36+03:00

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Вторник, 15 января, в Тюменской области будет облачным с прояснениями. Ночью прошел небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снегопад местами сохранится. Ветер юго-западный 4-9 м/с. После резкого потепления, начнется похолодание, днем температура воздуха составит -8 -13 градусов.

В Тюмени похолодает до -16 -17 градусов, небо будет ясным, а ветер 2-5 м/с. В Тобольске и Ишиме тоже солнечно, но днем чуть потеплее, -11 -14 градусов, к вечеру похолодает до -17. В Ялуторовске -17 -19.

Сегодня отмечается Международный день чая. Его цель - привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, — популяризация этого напитка.

В народном календаре этот 15 января назван Днем Аввакума. На Руси в это день было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

Существовал специальный обряд, который нужно было проводить поздно вечером, втайне от любопытных глаз. На Аввакума также наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.