2019-01-14T16:38:11+03:00
Происшествия

В одной из квартир Тюмени найден труп мужчины

Его обнаружили, благодаря распахнутым настежь дверям
Маргарита КАЛИНКИНА
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Следственный комитет в Тюмени начал проверку обстоятельств смерти мужчины, труп которого найден сегодня, 14 января, днем в одной из квартир на проезде Геологоразведчиков.

Мужчину, лежащего на полу в пустой квартире с настежь открытой дверью обнаружила соседка. Женщина вызвала бригаду скорой помощи для сына и пошла вниз, чтобы встретить медиков, сообщает "Мегатюмень". Медики осмотрели тело и констатировали смерть. Информация сразу была передана полицейским.

А областном департаменте здравоохранения подтвердили, что бригада действительно выезжала в 11:26 по вызову, который поступил на номер 112. Повод к вызову - лежит мужчина на полу без сознания, в квартиру дверь открыта. На место происшествия бригада прибыла в 11.30. Врач констатировал смерть пациента. Информация сразу была передана в полицию.

В городской полиции отметили, что сообщение поступило в пятый отдел в 11:21. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Тело принадлежит 60-летнему мужчине, проживавшему в этой квартире. Сейчас СКР устанавливает причины и характер смерти.

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