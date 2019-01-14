Тюменские поисковики нашли и восстановили смертный медальон пропавшего без вести красноармейца
Тюменские поисковики сумели восстановить вкладыш смертного медальона, найденного в рамках летнего этапа «Вахты Памяти-2018». В августе при проведении полевых работ в Западнодвинском районе Тверской области тюменцы из отряда «Кречет» нашли солдатский смертный медальон в металлическом капсуле.
Руководителем поискового отряда «Югра» (Уватский район) Татьяной Ивановной Кухаренко была проведена экспертиза вкладыша. После длительной работы удалось установить личность найденного бойца: Это Назаров Федор Андреевич, 1905 года рождения, уроженец Ярославской области, Пошехоно-Володарского райлна, Никитинского с/с, д. Ишмик.
Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центра
Сейчас тюменцы начали поиск его родственников, сообщили в пресс-службе Тюменского областного поискового центра.