2019-01-14T16:11:58+03:00
Общество

Тюменские поисковики нашли и восстановили смертный медальон пропавшего без вести красноармейца

Теперь идет поиск родственников солдата
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские поисковики нашли и восстановили смертный медальон пропавшего без вести красноармейца. Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центраТюменские поисковики нашли и восстановили смертный медальон пропавшего без вести красноармейца. Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центра
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Тюменские поисковики сумели восстановить вкладыш смертного медальона, найденного в рамках летнего этапа «Вахты Памяти-2018». В августе при проведении полевых работ в Западнодвинском районе Тверской области тюменцы из отряда «Кречет» нашли солдатский смертный медальон в металлическом капсуле.

Руководителем поискового отряда «Югра» (Уватский район) Татьяной Ивановной Кухаренко была проведена экспертиза вкладыша. После длительной работы удалось установить личность найденного бойца: Это Назаров Федор Андреевич, 1905 года рождения, уроженец Ярославской области, Пошехоно-Володарского райлна, Никитинского с/с, д. Ишмик.

Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центра

Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центра

Сейчас тюменцы начали поиск его родственников, сообщили в пресс-службе Тюменского областного поискового центра.

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