2019-01-14T15:37:19+03:00
Происшествия

В Тюмени поймали «потрошителя» фонарей на набережной

По его вине светильники выходили из строя
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени поймали «потрошителя» фонарей на набережной. Фото администрации ТюмениВ Тюмени поймали «потрошителя» фонарей на набережной. Фото администрации Тюмени
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В Тюмени поймали пенсионера, по вине которого на набережной гасли фонари. Освещение трижды прекращалось из-за поломки светильников. Неизвестный вырезал из опор освещения электронные приборы, обеспечивающие бесперебойную работу ламп.

Это повторялось трижды на одном и том же участке набережной. Вандал действовал вблизи здания № 3 по улице Володарского. В прошлом году из-за него померкли 32 фонаря, в начале этого года – еще 9. Грабитель нанес городу ущерб почти на 100 тысяч рублей, сообщили в администрации города.

К счастью, злоумышленника уждалось поймать. Сегодня в ходе ночного рейда, в 2-00, охранники набережной задержали вандала. Как оказалось опоры освещения «потрошил» пенсионер из Югры, проживающий в Тюмени. Свои поступки он объяснил тем, что оказался в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в МБУ «Тюменьгормост», на обслуживании предприятия находится более 670. Чтобы набережная, да и весь город больше не погружались во мглу, круглосуточно проводится патрулирование опор освещения.

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