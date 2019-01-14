2019-01-14T15:23:20+03:00
Общество

Два тюменца в 2018 году стали миллионерами благодаря лотерее

Их выигрыши составили более 1 млн рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два тюменца в 2018 году стали миллионерами благодаря лотерее. Счастливые билетики были приобретены на Почте России, выигрыши составили более 1 млн рублей. Счастливчик есть и на Ямале.

Их имена и конкретные суммы выигрыша не разглашаются. В Тюменском филиале Почты России лищь сообщили, что по всей стране в 2018 году почтовики продали более 68 миллионов лотерейных билетов и 206 человек в один день стали миллионерами. Это в 2,4 раз больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 88 человек. Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Хабаровском крае, житель которого выиграл 7,3 млн рублей.

Еще 63 клиента Почты России стали обладателями крупных сумм в размере от 500 до 999 тысяч рублей.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2018 году составила 3,2 млрд рублей, победителями лотерей стали свыше 19 млн человек, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

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