Тюменских водителей призывают в снегопад не лихачить

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-14T14:56:04+03:00

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В связи с начавшимся снегопадом на федеральных дорогах Тюменской области наряды ДПС начали патрулирование трасс. Водителей предупреждают о соблюдении особых мер в условиях плохой видимости. Информация о дорожной ситуации регулярно передается в дорожные службы и дежурную часть ГИБДД.

Сейчас обстановка контролируемая. Снегопад идет в Тюмени, Ялуторовске, Нижнетавдинском, Тюменском и Исетском районах. Вечером возможно ухудшение видимости из-за метели.

ГИБДД рекомендует водителям выбирать безопасную скорость, избегать опасных маневров и аварийных ситуаций.

Во избежание наездов на людей у снижать скорость у пешеходных переходов нужно заранее. Пешеходам, прежде чем ступить на проезжую часть, стоит убедиться, что водитель пропускает. При этом нужно помнить, что в темноте при снегопаде человек может быть совсем не виден на дороге.