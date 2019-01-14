Тюменцев просят не выбрасывать елки в баки с мусором

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-14T14:35:46+03:00

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Живые елки после Нового года жителей Тюменской области призывают выбрасывать в бункеры-накопителя для крупногабаритного мусора возле баков с бытовыми отходами. Если бункеров нет, то складывать рядом с мусорными баками, но только не в них.

- Мусорные контейнеры не следует засорять елочными ветвями и самими елками, поскольку это усложняет процесс их сбора, а также может привести к порче, как самих контейнерных баков, так и спецтехники, пояснили в Тюменском экологическом объединении, которе с 1 января является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Вывоз хвойных деревьев будет по мере накопления или по заявкам управляющих организаций. Дополнительная плата взыматься не будет.

Исключения составляют случаи образования несанкционированных свалок. За них предусмотрен штраф владельу земельного участка: 1-2 тысячи рублей - для граждан; 10-30 тысяч рублей - для должностных лиц; 30-50 тысяч рублей – для предпринимателей без образования юридического лица; 100 – 250 тысяч рублей - для юридических лиц.

Телефон диспетчерской регионального оператора: 8-800-250-73-26. Звонки принимаются с 7 утра до 23 вечера ежедневно без выходных и праздничных дней.