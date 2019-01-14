2019-01-14T14:35:46+03:00
Общество

Тюменцев просят не выбрасывать елки в баки с мусором

Хвойные деревья считаются крупногабаритными отходами
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменцев просят не выбрасывать елки в баки с мусоромТюменцев просят не выбрасывать елки в баки с мусоромФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Живые елки после Нового года жителей Тюменской области призывают выбрасывать в бункеры-накопителя для крупногабаритного мусора возле баков с бытовыми отходами. Если бункеров нет, то складывать рядом с мусорными баками, но только не в них.

- Мусорные контейнеры не следует засорять елочными ветвями и самими елками, поскольку это усложняет процесс их сбора, а также может привести к порче, как самих контейнерных баков, так и спецтехники, пояснили в Тюменском экологическом объединении, которе с 1 января является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Вывоз хвойных деревьев будет по мере накопления или по заявкам управляющих организаций. Дополнительная плата взыматься не будет.

Исключения составляют случаи образования несанкционированных свалок. За них предусмотрен штраф владельу земельного участка: 1-2 тысячи рублей - для граждан; 10-30 тысяч рублей - для должностных лиц; 30-50 тысяч рублей – для предпринимателей без образования юридического лица; 100 – 250 тысяч рублей - для юридических лиц.

Телефон диспетчерской регионального оператора: 8-800-250-73-26. Звонки принимаются с 7 утра до 23 вечера ежедневно без выходных и праздничных дней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два тюменца в 2018 году стали миллионерами благодаря лотерее
Тюменских водителей призывают в снегопад не лихачить
Ишим откроет в Тюменской области новый сезон Чемпионатов ползунков и Гонок на толокарах
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
Очевидцы спасли тюменку, которая подавилась большим куском пищи за ужином
В Тюменской области ищут пропавшего без вести Дмитрия Сергиенко
Житель Ялуторовска, убивший пасынка из-за телевизора, отправится под суд
Жительницу Ялуторовска лже-экстрасенс несколько месяцев лечил по телефону
Тюменка в бане отомстила своему знакомому
Сбит ребенок: ГИБДД Тюмени ищет очевидцев аварии
Тобольская прокуратура завершила проверку инцидента с высадкой из междугородного автобуса ветерана
Потоп на Ямской в Тюмени: три дома остаются без воды
В отделениях Сбербанка собирают биометрические данные для Единой биометрической системы
Правда или фейк: в соцсетях Тюмени появилось фото мужчины-"мамонтенка"
Лед катка в Ишиме украсили картиной с Жар-птицей