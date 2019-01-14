Ишим откроет в Тюменской области новый сезон Чемпионатов ползунков и Гонок на толокарах

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-14T14:01:45+03:00

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Чемпионат ползунков и Гонки на толокарах пройдут 2 февраля в спорткомплексе "Локомотив" в Ишиме. В чемпионате смогут принять участие 100 детей от 6 месяцев до 2 лет, а на гонки до 125 детей от 2 до 5 лет. Сейчас организаторы состязаний принимают заявки от родителей.

Ползункам предстоит на скорость преодолеть 10 метров. Малышей разделят на три возрастные группы: от 6 месяцев до 1 года; от 1 года до 1,5 лет; от 1,5 до 2 лет. Родителям будет запрещено подталкивать детей вперед, они смогут лишь уговаривать, звать, «приманивать» их самыми неординарными способами: телефонами, игрушками, едой и т.д.

Победителем станет тот, кто первый приползет к финишу. Сильнейший будет определен по итогам всех забегов в своей возрастной группе.

В гонках на толокарах "спортсменов" разделят на возрастные группы: от 2 до 3 лет; от 3 до 4 лет; от 4 до 5 лет. Деткам нужно будет преодолеть 25 метров, на машинках-каталках (толокарах).

Все без исключения участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды.

Помимо развлекательной части, у родителей будет возможность получить индивидуальные консультации специалистов в сфере здравоохранения, образования, психологии, логопедии и прочих.

- У меня стало уже доброй традицией начинать цикл детских мероприятий в рамках проекта «Моя семья» с Ишима. Юные ишимские спортсмены и их группы поддержки дарят заряд бодрости на весь год! - отметила организатор соревнований депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Заявки на участие в соревнованиях принимают до 29 января по электронной почте sbtmn2017@gmail.com. Подавать их могут только родители или законные представители ребенка. В заявке необходимо указать полное ФИО ребенка, дату рождения и возраст ребенка (лет и месяцев на момент проведения Чемпионата); ФИО родителя, который будет присутствовать с ребенком на Чемпионате; контактный телефон

Чемпионат ползунков стартует в 10:00. Гонки на толокарах - в 12.30.

Получить подробную информацию и ответы на ваши вопросы можно по электронной почте sbtmn2017@gmail.com или на сайте Детки. ру.