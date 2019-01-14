Очевидцы спасли тюменку, которая подавилась большим куском пищи за ужином

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-14T12:59:00+03:00

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В Тюмени вчера, 13 января, понадобилась помощь 44-летней женщине, которая подавилась большим кусочком пищи за ужином. По информации регионального департамента здравоохранения, ситуация оказалась серьёзной: пострадавшая даже перестала дышать.

Соседка женщины обратилась в скорую помощь в 16.04 и рассказала, что очевидцы происшествия оказывают ей помощь. Один из родственников подбежал к теряющей сознание женщине сзади и обхватил её руками. Затем мужчина сцепил в кулак ладони и произвёл резкие толчки вверх, продавливая брюшную полость. Давление в грудной клетке возросло, и кусочек еды вышел наружу. Такой приём называется приёмом Геймлиха.

На вызов медики прибыли уже в 16.18. Состояние женщины было удовлетворительным, однако было принято решение доставить пациентку в ОКБ№2. Проведя обследование, специалисты удостоверились в полной проходимости дыхательных путей.

В департаменте отметили, что главное в таких ситуациях – бороться до конца. В случае, если подавился маленький ребёнок, нужно положить его на колено, слегка запрокинуть голову и ритмично надавливать на спину в области лёгких.